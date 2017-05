O festival Vilar de Mouros, que este ano se realiza nos dias 24, 25 e 26 de agosto, terá no seu cartaz nomes como Primal Scream, Jesus and Mary Chain. Também confirmados estão os Boomtown Rats, de Bob Geldof, Psychedelic Furs, Dandy Warhols e o regresso dos Young Gods.

The Mission, Morcheeba, The Veils, Avec e 2ManyDJs (em set DJ), bem como os portugueses Capitão Fausto (vencedores do Melhor Álbum Nacional de 2016 para a BLITZ) completam o cardápio.

Na conferência de imprensa, além do promotor e do patrocinador, estará presente o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves.

Os bilhetes para o festival custarão entre €35,00 (bilhete diário) e €70,00 (passe de 3 dias). O passe inclui acesso a campismo de 20 a 27 de agosto.