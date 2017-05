Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden e Audioslave, e uma das figuras mais destacadas do grunge, morreu ontem aos 52 anos.

Segundo as primeiras notícias, o norte-americano estaria em Detroit, nos Estados Unidos, quando faleceu.

A sua família pede privacidade, enquanto tenta apurar as razões do óbito.

Entretanto, em comunicado, um representante de Chris Cornell diz que a sua morte, ontem à noite, foi "súbita e inesperada".

Em breve, deverão ser reveladas as conclusões da autópsia.

Amanhã, os Soundgarden deviam atuar no festival Rock on the Range, nos Estados Unidos, com Live, Bush e Gojira, entre outros.