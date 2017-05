Depois de publicar várias fotos daquilo que pareciam ser alguns dias de férias em Portugal, Madonna esteve hoje no Liceu Francês de Lisboa.

A BLITZ pode adiantar que a cantora foi vista naquela escola da zona das Amoreiras.

Segundo a SIC Notícias, Madonna esteve naquela instituição para procurar informação sobre condições de inscrição na mesma.

Em fevereiro, Madonna adotou duas meninas do Malawi, as gémeas Stella e Esther, de quatro anos.

Esta semana, foi também revelado que o filho de Madonna, David Banda, de 11 anos, esteve a treinar com a equipa sub-12 do Benfica, no Seixal.

No Instagram, a norte-americana tem partilhado fotos no Oceanário de Lisboa e noutros locais da capital, onde ainda se encontra.

Madonna parece assim estar a caminho de se juntar às numerosas celebridades que, nos últimos tempos, se mudaram para Portugal; recentemente, o ator Michael Fassbender comprou uma casa em Alfama, Lisboa.