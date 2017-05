Alexander Search é o nome do projeto de rock eletrónico que junta Salvador Sobral, vencedor da edição deste ano da Eurovisão, ao pianista Júlio Resende, pode a BLITZ avançar. É com este projeto que Sobral atuará no festival Super Bock Super Rock.

Sobral é o vocalista do projeto que conta com Resende como compositor e teclista e se debruça sobre a poesia inglesa de Fernando Pessoa (Alexander Search era um dos heterónimos do poeta e escritor português).

Também o vencedor da Eurovisão adotará um heterónimo, o de Benjamin Cymbra. Veja abaixo a capa do álbum.