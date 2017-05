Madonna poderá estar com as suas filhas mais novas em Lisboa.

A cantora terá sido avistada no hotel Ritz e, na sua conta oficial na rede social Instagram, publicou algumas fotografias que parecem ter sido tiradas no Oceanário de Lisboa.

Nas mesmas, podem ver-se duas crianças.

Numa outra fotografia as mesmas surgem numa piscina que, ao que tudo indica, pertence ao hotel Ritz. Recorde-se que, no passado mês de fevereiro, Madonna adotou duas meninas gémeas no Malawi, Esther e Stella.