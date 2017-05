Salvador Sobral e "Amar Pelos Dois" venceram a grande final do festival da Eurovisão, no passado sábado, batendo o recorde de pontos que era detido pela concorrente ucraniana, Jamala, em 2016.

No total, Portugal obteve 758 pontos, repartidos entre votos do júri e do público. Todas as nações participantes, incluindo as derrotadas na semi-final, deram pelo menos 7 pontos a Portugal, como o fez a Bulgária.

De resto, Portugal somou 18 votações máximas no caso do júri e 12 no que diz respeito ao televoto. Entre os países que atribuíram 12 pontos a Salvador Sobral tanto numa votação como na outra contam-se a França, Islândia, Israel, Lituânia, Holanda, Espanha e Suíça.

No caso do júri, Portugal obteve 12 pontos também da parte de Arménia, Rep. Checa, Geórgia, Hungria, Letónia, Polónia, São Marino, Sérvia, Eslovénia, Suécia e Reino Unido. No televoto, Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha e Noruega também beneficiaram Salvador Sobral.

Quanto aos 12 pontos de Portugal, foram para duas nações diferentes, entre júri e televoto: o primeiro selecionou o Azerbaijão, o segundo escolheu a Moldávia.