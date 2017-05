"Amar pelos Dois", a canção de Luísa Sobral cantada pelo seu irmão Salvador, é a vencedora da edição deste ano do festival da Eurovisão.

Esta é a primeira vitória de sempre de Portugal na Eurovisão.

A canção portuguesa foi a mais votada pelos júris e pelos espectadores de toda a Europa.

No discurso de vitória, Salvador Sobral congratulou-se com a distinção de uma canção "com conteúdo", num mundo de música descartável.