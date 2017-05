Portugal irá marcar presença na grande final do festival da Eurovisão, que se realiza no próximo sábado. Salvador Sobral, com a canção "Amar Pelos Dois", será o representante nacional.

O cantor superou a primeira semi-final do concurso, que se realizou esta terça, juntamente com os concorrentes da Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Chipre e Bélgica.

Salvador Sobral, recorde-se, é um dos grandes favoritos à vitória final no festival, estando bem cotado em todas as casas de apostas. Acima do português só o representante italiano, Francesco Gabbani.