O mundo do espetáculo também já reagiu à vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas.

O candidato centrista obteve 66,1% dos votos, batendo assim a representante da extrema-direita, Marine Le Pen.

Entre as figuras que mostraram o seu agrado com estes resultados está, por exemplo, a cantora Katy Perry, que afirmou no Twitter "o poder ao povo!".

Já Irvine Welsh, o autor de Trainspotting, congratulou-se com o facto de "a classe operária francesa" ter protestado "contra o neoliberalismo sem enveredar pelo fascismo".

Numa cerimónia de homenagem ao ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, James Taylor cantou parte d'"A Marselhesa", o hino nacional francês, em honra destes mesmos resultados.

Veja aqui várias reações do mundo do espetáculo às eleições em França: