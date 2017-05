Os LCD Soundsystem estão a preparar-se para regressar aos álbuns, sete anos após This Is Happening e dois anos após a sua reunião.

A banda norte-americana lançou, esta sexta-feira, dois temas novos, que formam os dois primeiros singles a serem conhecidos do novo álbum.

"Call The Police" e "American Dream" estão disponíveis para escuta através das plataformas de streaming, e são também as primeiras canções novas dos LCD Soundsystem desde "Christmas Will Break Your Heart", de 2015.

Numa nota partilhada nas redes sociais, James Murphy garante que o álbum - cujo título ou dta de lançamento ainda não são conhecidos - está quase acabado.

Ouça aqui "Call The Police" e "American Dream":