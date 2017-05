O NOS Alive está esgotado, anunciou hoje a Everything Is New, empresa que organiza o festival.

"É a primeira vez que um festival desta dimensão esgota antecipadamente", declarou Álvaro Covões, responsável máximo pelo evento de Algés, na conferência de apresentação do mesmo, esta manhã, no Palácio Anjos em Algés.

O NOS Alive decorre de 6 a 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, contando com o seguinte cartaz:

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Phoenix (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

Blossoms (Palco Heineken)

Rhye (Palco Heineken)

Bonobo (Palco Heineken)

Royal Blood (Palco Heineken)

Glass Animals (Palco Heineken)

You Can't Win, Charlie Brown

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Cult (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Courteneers (Palco NOS)

Tiago Bettencourt (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

Savages (Palco Heineken)

Local Natives (Palco Heineken)

8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Fleet Foxes (Palco Heineken)

Kodaline (Palco NOS)

Avalanches (Palco Heineken)

Spoon (Palco Heineken)

Cage the Elephant (Palco Heineken)

Peaches (Palco Heineken)

Floating Points (Palco Heineken)

Benjamin Booker (Palco Heineken)