Depois de muita especulação, os Radiohead desvendaram finalmente a surpresa: como forma de celebrar o vigésimo aniversário de OK Computer, a banda vai reeditar o álbum com um novo novo OKNOTOKCOMPUTER e incluir três canções inéditas: "I Promise", "Man of War" e "Lift".

A nova versão do álbum de 1997, terceiro da discografia da banda britânica, traz também oito lados b, excertos do livro de apontamentos do vocalista Thom Yorke, entre outras novidades. A versão digital chega às lojas a 23 de junho e as versões físicas serão enviadas aos fãs que as adquirirem em julho.

Os preços variam entre os €15,00 e os €120,00 e as encomendas podem ser feitas neste link. Veja abaixo o alinhamento completo da nova versão de OK Computer.

Recorde-se que esta "surpresa" chega depois de terem surgido uma série de posters em várias cidades um pouco por todo o mundo com mensagens enigmáticas. OK Computer saiu para as lojas a 21 de maio de 1997, tornando-se um marco na discografia da banda e também um dos álbuns mais elogiados de sempre.