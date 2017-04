Mark Cain, músico inglês radicado em Portugal, partilhou no seu Facebook que, no próximo sábado, 29 de abril, dará um concerto na sua cidade natal - Birkenhead, na zona de Liverpool, em Inglaterra - para angariar verbas para duas casas de saúde locais.

Foi nessas casas que Carole Whitby, irmã do músico Eric Whitby, amigo de Mark Cain, faleceu, rodeada dos melhores cuidados paliativos, como se pode ler na página do evento, na qual é possível fazer donativos. O concerto, no qual atuarão vários músicos sob o nome The Brokenheadbangers, bem como outros artistas locais, servirá para ajudar aquelas casas de saúde.

O que não surge anunciada na página do evento é a participação de Paul McCartney nos ensaios, registada no Facebook de Mark Caim.

Veja aqui:

Poderá Paul McCartney pertencer aos "Scaredy Cats" apresentados na página do evento, como donos de "letras sagazes e excelência musical refinada"?

Uma pesquisa por "Scaredy Cat" e "Paul McCartney" devolve resultados em páginas de bootlegs do ex-Beatles...