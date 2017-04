Justin Timberlake e Bruce Springsteen são dois dos artistas que assinalaram, com pesar, a morte do realizador Jonathan Demme, vítima de cancro, aos 73 anos.

No Instagram, Timberlake escreveu: “Tu, mestre da humanidade. Tu, génio a contar histórias. Tu, homem generoso e bondoso. Tu, alma especial. Ensinaste-me tanto sobre a vida e sobre a arte e sobre defendermos aquilo em que acreditamos. Fizeste com que me tornasse melhor no meu ofício. E o tempo que passámos juntos, longe das câmaras e dos palcos, fizeram de mim um ser humano melhor. És verdadeiramente insubstituível. Terei tantas saudades tuas, meu querido amigo. Espero que nos voltemos a ver, um dia".

Por seu turno, Bruce Springsteen, que ganhou o Óscar de Melhor Canção Original por "Streets of Philadelphia", do filme do mesmo nome, de Jonathan Demme, escreveu no seu site: "Na E Street banda ficámos profundamente tristes com a morte de Jonathan Demme. Foi uma grande inspiração para mim, um belo realizador e um grande espírito. Sempre a sorrir, sempre ligado ao mundo e sempre a motivar-nos para sermos melhores. A sua falta será muito sentida".