Um jovem da zona oeste de Londres confessou ter planeado levar a cabo um ataque terrorista num concerto de Elton John em Hyde Park, no ano passado.

Segundo a imprensa britânica, Haroon Syed foi presente a tribunal, hoje, respondendo pela acusação de preparação de atos terroristas.

Syed é suspeito de ter procurado comprar explosivos online e de ter pesquisado pelas zonas mais movimentadas de Londres - um dos potenciais alvos era o concerto de Elton John no Hyde Park, a 11 de setembro do ano passado.

O réu terá também considerado a possibilidade de colocar explosivos no Palácio de Buckingham e na Oxford Street, a artéria comercial mais movimentada da Europa.

As autoridades detetaram o seu plano quando o próprio o divulgou nas redes sociais e em resposta a um contacto falso, criado pelas forças de segurança. Nessa comunicação, Syed, que pensava estar a falar com um possível fornecedor de armas e engenhos explosivos, confessou que pretendia tornar-se "um mártir" depois de causar "estragos com uma metralhadora".

A sentença deverá ser conhecida em junho, depois de uma perícia psiquiátrica, e poderá ser de prisão perpétua.