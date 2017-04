O Boom Festival comprou 150 hectares da Herdade da Granja, em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, juntando assim esse espaço aos 30 hectares que já tinha adquirido há dois anos. O negócio ultrapassou o milhão de euros, avança hoje o Diário de Notícias.

Artur Mendes, da organização do festival, diz, em comunicado, que a decisão de comprar um "espaço físico" naquela região foi tomada em 2009, ano em que o Boom se instalou na Herdade da Granja: "a 'Boomland' pretende ser um polo dinamizador da região de Castelo Branco e um espaço de aprendizagem".

Está neste momento a ser fechado um protocolo com a Câmara da localidade, com o intuito de, além do festival, que se realiza de dois em dois anos, desenvolver outros programas culturais, eventos de arte, retiros e atividades educativas com foco na sustentabilidade.

A organização do festival tem também programado reflorestamento, preservação de espécies animais e implementação de práticas de permacultura e agricultura biológica no espaço.

Foi também há oito anos que a organização instalou a sua sede no concelho de Idanha-a-Nova, criando a associação IdanhaCulta, cuja atividade se prende com o desenvolvimento social, cultural, recreativo e ambiental.

A próxima edição do Boom Festival realiza-se em 2018, de 22 a 29 de julho.