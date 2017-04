Chega esta sexta-feira às bancas a BLITZ de maio, com Tom Waits na capa.

Neste número, oferecemos-lhe numerosas entrevistas, subordinadas ao mote A América que Importa.

O que está na origem de uma canção? De que matéria se fazem os três ou quatro minutos de magia que trazemos nos ouvidos e na memória durante uma vida? Wyatt Mason falou com autores de gerações diferentes – Tom Waits, Beck e Kendrick Lamar – sobre o mistério da criação.



São raras as entrevistas que Bob Dylan dá, e por isso ainda mais preciosas. Ao escritor Bill Flanagan, o herói da canção americana abre o seu livro – vale a pena ler.



Em Paris, Josh Tillman desvendou alguns segredos sobre a persona (que garante não o ser) Father John Misty, que em abril lançou o álbum Pure Comedy. Em novembro, vamos vê-lo por cá. Até lá, há uma entrevista sumarenta para ler.



Dave Matthews esteve em Portugal para dois concertos esgotados em Lisboa e no Porto e, antes de subir ao palco, passou em revista um caminho peculiar, em conversa com Mário Rui Vieira. Rita Carmo fotografou-o.



Os Spoon têm tem disco novo e conversaram com Lia Pereira, em Madrid, sobre Bowie, Trump e o álbum Hot Thoughts.



Em Madrid, os norte-americanos Future Islands de Samuel T. Herring confessaram a Mário Rui Vieira: ainda são uns românticos.



Thurston Moore, o eterno Sonic Youth que agora tem um grupo novo, falou a Rui Miguel Abreu do seu passado, presente e futuro.



Miguel Araújo lança em maio Giesta, novo álbum a solo, e passeou com Lia Pereira pelas ruas da sua cidade natal, em busca do Porto de outros tempos. Tiago Miranda fotografou.



Ian Gillan, que com os Deep Purple tocará em Lisboa em julho, falou com a BLITZ diretamente do Algarve, onde vive.



Ainda este mês, Tozé Brito fala com Rui Miguel Abreu sobre os anos em que ajudou a erguer o impressionante catálogo da BMG. É de bandas nacionais que editaram por essa major – como Delfins, Resistência ou Sitiados – que se faz o CD que oferecemos este mês, Os Anos BMG 1990 – 1998.



Na BLITZ 130, falamos-lhe também dos portugueses Paraguaii, a nova banda da BLITZ Records, entrevistada por Mário Rui Vieira, e oferecemos-lhe entrevistas reveladoras com Elbow, Stephin Merritt, dos Magnetic Fields, e Mark Eitzel.



Saiba ainda tudo sobre o "quase famoso" Slow J, entrevistado por Rui Miguel Abreu, e sobre a reedição de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles - estivemos em Londres a acompanhar a sua apresentação.

No Guia, destaque para os discos novos de Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Depeche Mode, Luís Severo, Goldfrapp, Jamiroquai, The Shins, The Gift, entre muitos outros.



A BLITZ de maio está nas bancas no próximo dia 28 de abril, com um CD grátis, e custa 4,90 euros.