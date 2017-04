Lazarus, musical que David Bowie produziu antes de morrer, irá ser transformado numa experiência de realidade virtual.

O musical, que foi exibido durante várias semanas em Nova Iorque e em Londres desde o final de 2015, fará parte da edição deste ano do Performance Festival, que se realiza no Victoria and Albert Museum, em Londres, de 21 a 30 de abril.

O museu irá exibir várias cenas de Lazarus como parte do evento From VHS To VR, que ocupará o último dia do festival. O público será convidado a fazer parte da experiência com recurso a equipamento especial, sendo a entrada livre.