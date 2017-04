Os The Good, The Bad & The Queen, supergrupo que junta Damon Albarn (Blur, Gorillaz) a Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) e ao antigo baterista de Fela Kuti, Tony Allen, estão a preparar o lançamento do seu segundo álbum de estúdio.

Numa nova entrevista à revista Q, Damon Albarn confirmou estar a trabalhar num novo álbum do grupo há cerca de três anos, tendo afirmado que "o Brexit deu-nos um excelente ponto de partida", deixando no ar a ideia de que o disco será inspirado por este acontecimento.

O primeiro álbum deste supergrupo, homónimo, foi editado em janeiro de 2007 e contou, à altura, com a produção do afamado Danger Mouse (Gnarls Barkley). Desde 2011 que os The Good, The Bad & The Queen não dão qualquer concerto.

Em 2014, Albarn havia dito que este segundo álbum estaria pronto, mas essas sessões parecem agora ter sido descartadas, tendo a banda começado do zero. Não existe ainda uma data de lançamento em perspetiva.