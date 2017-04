Cerca de um mês depois de terem anunciado, oficialmente, o seu fim, os Black Sabbath revelam agora que está em vista a produção de um documentário com registos dos concertos da sua última digressão.

A The End Tour, que assinalou a despedida da banda britânica conhecida como uma das principais impulsionadoras do heavy metal, contou com 81 atuações ao vivo que passaram por quatro continentes. Portugal ficou de fora.

Além do documentário, o guitarrista Tony Iommi avançou que irá também ser editado um álbum ao vivo, com registos dos últimos concertos.

À NBC News, Iommi declarou que está a misturar o som dos últimos concertos dados pela banda em Birmingham para um eventual álbum. "Também vamos fazer um documentário. A minha função neste momento é ouvir tudo o que já fizemos".

