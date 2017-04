Mickael Carreira foi pai e depois de mostrar uma fotografia da sua filha à imprensa, mostrar um novo vídeo e dar um showcase no metro do Cais do Sodré, em Lisboa, subiu novamente à liderança do top Cision BLITZ, que mede a notoriedade mediática dos músicos portugueses.

No segundo lugar, mantém-se Diogo Piçarra, que editou recentemente o seu novo álbum, Do=s, e foi convidado no programa de Daniel Oliveira, Alta Definição. A fechar o pódio, está Tony Carreira

Veja aqui o top que mede a notoriedade mediática dos músicos portugueses.