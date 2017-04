Os Mão Morta irão andar em digressão pelo país, este ano, naquela que será a celebração do 25º aniversário de Mutantes S.21, um dos seus álbuns mais icónicos.

Entre as datas já anunciadas, contam-se presenças em vários festivais, incluindo o Vodafone Paredes de Coura, conforme a BLITZ noticiou em primeira mão. O festival minhoto realiza-se de 16 a 19 de agosto.

Também o festival Rock Nordeste, a 17 de julho, o Bons Sons, a 12 de agosto e o LUX Interior (Coimbra), a 11 de novembro, acolherão os Mão Morta no seu cartaz. O Teatro Aveirense, a 29 de setembro e a Culturgest, a 18 de novembro, são os restantes espetáculos para já anunciados.

Relembrando a BD que havia sido lançada numa edição especial de Mutantes S.21, em 1992, os Mão Morta convidaram quinze ilustradores a criarem um trabalho alusivo a cada um dos temas que será interpretado nesta digressão, sendo que aos do disco - três deles nunca tocados ao vivo - se juntarão outros, seleccionados pela banda e tendo como base letas alusivas a ambientes urbanos.

Esta digressão não será a única forma pela qual os Mão Morta homenagearão Mutantes S.21; está igualmente na calha o lançamento, em vinil, de "Budapeste (Sempre a Rock & Rollar)", em formato etched EP. Este estará a cargo da Rastilho e chega às lojas no dia 22 de abril.

Quanto ao álbum em si, será editado em vinil no segundo trimestre do ano, sendo que os Mão Morta estão igualmente a preparar um novo trabalho, tendo já lançado um disco ao vivo, com a Remix Ensemble, disponível em CD e vinil. Com a Ensemble, os Mão Morta darão um concerto especial a 8 de setembro na Avenida dos Aliados, no Porto.