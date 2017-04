Os Queens of the Stone Age já se encontram a ultimar o seu novo álbum, cujo título ainda não é conhecido e que será o sucessor de ...Like Clockwork, editado em 2013.

Na semana passada, a banda norte-americana partilhou uma imagem bastante críptica, nas redes sociais, que mostrava uma nova versão do seu log´tipo juntamente com as palavras "TwentyFive".

Para já, não se sabe se este "TwentyFive" se refere ao título ou à data de lançamento do álbum, mas o mesmo deverá ser editado ainda este ano.

Ao website australiano News.com.au os QotSA revelaram uma nova digressão por aquele país, tendo Josh Homme, guitarrista e vocalista da banda, anunciado que o disco novo não contará com convidados especiais.

Isto significa que Dave Grohl, colaborador ocasional do grupo, não marcará presença no novo álbum dos QotSA, que irão ainda editar um single antes desta mesma digressão, que se inicia a 16 de julho.