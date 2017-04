Após a inclusão dos Pearl Jam no "corredor da fama" do rock n' roll, na passada sexta-feira, Krist Novoselic, ex-baixista dos Nirvana, quer que a próxima banda do período grunge a ser homenageada desta forma seja os Soundgarden.

Nas redes sociais, o músico pediu para que a banda de Seattle fosse a próxima a ser induzida, mencionando especificamente Matt Cameron, que antes de se juntar aos Pearl Jam foi baterista nos Soundgarden.

Em dezembro passado, Kim Thayil, guitarrista dos Soundgarden, expressou a sua opinião de que os Pearl Jam deveriam ter sido a primeira banda grunge a entrar no Hall of Fame, seguidos dos Nirvana e do seu próprio grupo.

"Os jornalistas têm uma perspetiva diferente; metem primeiro os Nirvana por causa do impacto cultural. Mas eu colocaria os Pearl Jam no topo da lista, uma das maiores bandas do mundo e a que mais influenciou", afirmou então.