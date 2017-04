Damn é o título do novo álbum de Kendrick Lamar.

O rapper norte-americano avançou também o alinhamento e a capa do álbum que, recorde-se, tem edição marcada para esta sexta-feira, dia 14.

Do disco constam duas faixas com menção a colaborações: "Loyalty", com Rihanna, e "XXX", com os U2.

Veja o alinhamento completo:

‘Blood’

‘DNA’

‘Yah’

‘Element’

‘Feel’

‘Loyalty’ feat. Rihanna

‘Pride’

‘Humble’

‘Lust’

‘Love’

‘XXX’ feat. U2

‘Fear’

‘God’

‘Duckworth’

A capa de Damned: