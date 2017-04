Diogo Piçarra é o novo líder do top nacional de vendas com o segundo álbum, Do=s a entrar diretamente para o primeiro lugar. Em segundo, mantém-se esta semana Sempre Mais de Tony Carreira e para terceiro desce o líder da semana passada: Diz-me, de Paulo Gonzo.

Além do disco de Piçarra, estreiam-se no top 10, esta semana, novos álbuns de Bob Dylan (Triplicate entra para quinto lugar) e dos Mastodon (Emperor of Sand está no décimo posto). Mas há mais entradas novas: Automaton de Jamiroquai estreia-se no 18º lugar; Silver Eye dos Goldfrapp em 29º; e Sound Lapse de Tiago Machado em 45º.

1. Diogo Piçarra - Do=s

2. Tony Carreira - Sempre Mais

3. Paulo Gonzo - Diz-me

4. Ed Sheeran - Divide

5. Bob Dylan - Triplicate

6. Gisela João - Nua

7. Depeche Mode - Spirit

8. Tais Quais - Ao Vivo no Tivoli

9. C4 Pedro - King CKWA Ao Vivo no Campo Pequeno

10. Mastodon - Emperor of Sand

Na tabela de streaming, continua tudo na mesma, com "Shape of You" de Ed Sheeran a manter a primeira posição, "Despacito" de Luis Fonsi a segurar a vice-liderança e "It Ain't Me" de Kygo e Selena Gomez a encerrar o pódio. A única nova entrada no top 10 das canções mais ouvidas é protagonizada por Bruno Mars - "That's What I Like" ascende ao sétimo lugar.

1. Ed Sheeran - "Shape of You"

2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - "Despacito"

3. Kygo & Selena Gomez - "It Ain't Me"

4. The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This"

5. Maroon 5 feat. Future - "Cold"

6. Drake - "Passionfruit"

7. Bruno Mars - "That's What I Like"

8. The Chainsmokers - "Paris"

9. Martin Garrix & Dua Lipa - "Scared to be Lonely"

10. Imagine Dragons - "Believer"