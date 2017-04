40 anos após ter ensinado inglês a Johnny Marr, Jim Foley, antigo professor do músico, escreveu uma crítica à autobiografia deste, através do website da Amazon.

Set The Boy Free, publicada em novembro passado, conta a história de vida do guitarrista, bem como o seu período nos Smiths, banda que ajudou a popularizar juntamente com o ex-colega Morrissey.

"Tinha um interesse particular no livro porque fui professor de inglês do Johnny [na escola] St. Augustine's, em 1977", começa Foley por escrever. "Lembro-me de lhe ter dito que ele iria ter sucesso se se concentrasse no inglês e se livrasse da guitarra!".

"Felizmente, todos sabemos o que ele fez com esse conselho em relação à guitarra, mas estou feliz por ver que o Johnny também se focou no inglês. Set the Boy Free não só documenta uma vida extraordinária como está maravilhosamente bem escrito", continua.

O professor termina a sua crítica com uma simples mensagem: "Obrigado, Johnny, deixaste orgulhoso o teu velho professor de inglês!". A mesma foi escrita no final do ano passado e pode ser lida no site da Amazon.