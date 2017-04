Menos de dois anos após um concerto memorável na MEO Arena com a sua Dave Matthews Band, o sul-africano radicado nos Estados Unidos Dave Matthews voltou a Lisboa para assinar, esta noite, ao lado do virtuoso guitarrista Tim Reynolds, colaborador de longa data, mais um concerto - íntimo e acústico, como prometeu - que os fiéis admiradores certamente não esquecerão. Arriscamo-nos até a dizer que, felizmente, é com pouca frequência que atua em solo nacional (desde que se estreou em terras lusas, há dez anos, esta é a terceira vez que regressa), porque o coração dos fãs não aguentaria tanta emoção caso os seus concertos não tivessem um certo espaçamento temporal entre si.

Ao longo de três horas, o músico e o seu comparsa passaram em revista uma carreira com mais de 25 anos, fazendo duas incursões pelo trabalho de Reynolds, primeiro com “Healing Notion” e depois com “Summer Night in December”, ambas muito bem recebidas, e um “desvio” para receber em palco o amigo Carlos Varela - “encontrámo-nos em Havana e bebemos rum, fumámos uns charutos e tocámos juntos” - e apresentar “Muros y Puertas” a seis mãos. Foi, marcadamente, o momento político da noite, com Matthews a declarar: “algumas pessoas constroem muros e outras abrem portas. Pessoalmente, prefiro portas”, mas foi também aquele em que o público que esta noite deixou o Coliseu dos Recreios a transbordar e se mostrou sempre concentradíssimo nos pareceu um tanto ou quanto distraído.

Naquela que foi a penúltima noite de uma digressão europeia (amanhã repetem a dose no Coliseu do Porto), Matthews e Reynolds equilibraram a atuação entre a voz possante do primeiro, em belíssima forma, e os exercícios prodigiosos do segundo na guitarra. O início ficou marcado pela primeira de duas recuperações da carreira do sul-africano a solo: “So Damn Lucky” foi recebida com ovação, com Reynolds a arrancar sons inesperados das suas cordas e, mais tarde, “Save Me” a tingir o Coliseu com tons de blues (“Gravedigger”, indiscutivelmente o maior sucesso de Matthews a solo, apesar de efusivamente pedido pela senhora que se encontrava ao nosso lado, não integrou o alinhamento esta noite).

Apesar de a energia da plateia ser contagiante - “vocês estão muito vivos”, exclamou o músico várias vezes ao longo do concerto - o facto de ser uma atuação de cariz acústico fez com que algumas das canções da longa vida da Dave Matthews Band se destacassem mais do que outras, com alguns momentos a fundirem-se demasiado uns com os outros - ao ponto de não sabermos bem onde certo tema começava e terminava. Com nota francamente positiva estiveram, logo no início, o velhinho “Satellite”, recuperado ao álbum de estreia, de 1995, e alvo de um coro de tal modo volumoso que quase se sobrepôs à voz do cantor; “Crush”, pois claro, um dos grandes sucessos de Before These Crowded Streets (1998); o intimismo da guitarra a trote da “pequena canção” “Samurai Cop”; “When the World Ends”, com uma nova respiração, menos expansiva; e a belíssima “Virginia in the Rain”, que viu o músico sentar-se ao piano para, em registo quase sussurrado, embalar um tema “sobre os meus filhos e a minha mulher”.

Momentos depois de uma incursão espontânea por “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley, Matthews e Reynolds recuaram até 1997 para uma abordagem inspirada, e incendiária, de “Two Step”, canção escolhida para encerrar em apoteose o corpo principal da atuação. Após agradecimentos, despedidas e saída de palco, a plateia automaticamente irrompeu em cânticos a exigir o regresso da dupla, que não se fez esperar muito. No primeiro encore, manteve-se a viagem histórica de 20 anos, com “So Much to Say“ e, depois de um “obrigado very very much”, foram ainda mais atrás para o aguerrido “Ants Marching”. Nova saída de palco e novo regresso para uma releitura calma de “Jimi Thing” e uma revisão quase country de “Dancing Nancies. Para o terceiro e último encore, ficou guardada a cereja no topo do bolo: “Crash Into Me”, servida com uns belíssimos rendilhados de guitarra para deleite da plateia.

“Muito obrigado por virem”, disse o músico sul-africano a dado momento do concerto, “é um prazer estar de volta a esta cidade. Trouxe a minha família comigo e estamos a passar momentos maravilhosos. O amor que sinto é quase esmagador”. Não é difícil de perceber o porquê desta confissão de Matthews, dadas as inúmeras manifestações espontâneas de amor que se sucederam ao longo do concerto. No entanto, esta noite, sempre muito bem acompanhado por Reynolds, imperturbável mesmo nos momentos de maior histeria da plateia, o artista devolveu esse amor de forma intensa, com as duas guitarras a preencherem muito bem o espaço e a pintarem de cores diferentes uma música que se equilibra há mais de duas décadas entre o rock com alguns tons de grunge, os blues e a folk, transformando o mundo da Dave Matthews Band em algo único e inquestionavelmente eficaz, mesmo quando tocada apenas a quatro mãos.

Alinhamento

So Damn Lucky

Satellite

Bartender

Crush

Samurai Cop

Lie in Our Graves

When the World Ends

Muros y Puertas (Walls and Doors)

Cornbread

Healing Notion

Virginia in the Rain

Warehouse

#41

Say Goodbye

Save Me

You & Me

Rooftop

Grey Street

Summer Night In December

The Stone

Recently

What Would You Say

Two Step

Encore 1

So Much to Say

Ants Marching

Encore 2:

Jimi Thing

Dancing Nancies

Encore 3:

Crash Into Me