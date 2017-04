O projeto Sun Kil Moon de Mark Kozelek atua no Auditório de Espinho a 24 de novembro, pode a BLITZ avançar, trazendo consigo o novo álbum, editado em fevereiro, Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood.

Gravado com o baterista Steve Shelley, o registo duplo conta com o tema "I Love Portugal", uma declaração de amor ao nosso país, no seu alinhamento.

O concerto está marcado para as 21h30 e os bilhetes custam €18,00 (entre €12,00 e €15,00 para portadores do cartão de amigo do Auditório de Espinho).