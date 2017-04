O filho do baixista Robert Trujillo, dos Metallica, está a começar a seguir as pisadas do seu pai. Tye Trujillo, de apenas 12 anos, irá acompanhar os Korn durante a digressão destes pela América do Sul.

Foi a própria banda quem o confirmou, tendo Tye sido "contratado" após a impossibilidade de Reginald “Fieldy” Arvizu, baixista habitual dos Korn, acompanhar a banda nestas datas.

Estes serão, assim, os primeiros grandes concertos da vida do jovem baixista, que toca numa banda californiana de seu nome The Helmets. A digressão tem início a 17 de abril e passará pela Colômbia, Brasil, Argentina, Chile e Perú.