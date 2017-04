Antes de um funeral privado, do qual só fez parte a família e amigos chegados de Chuck Berry, os fãs puderam homenagear o músico durante algumas horas, no último domingo.

O corpo do músico esteve em câmara-ardente na sala de espetáculos The Pageant, tendo sido muitos os que fizeram fila para se despedirem de Chuck Berry.

Getty Images

No caixão do músico, foi colocada a sua Gibson ES-335, guitarra elétrica que o acompanhou por muito tempo, e ao seu redor podiam ver-se inúmeros ramos de flores enviados por fãs, incluindo um com a forma de uma guitarra, da cortesia dos Rolling Stones.

O músico, considerado por muitos como um dos "pais" do rock n' roll, faleceu no passado dia 18 de março, em sua casa, devido a uma paragem cardíaca.