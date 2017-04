Ben Harper tem regresso marcado a Portugal para um concerto a 17 de agosto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O músico norte-americano vai subir a solo ao palco da sala lisboeta, um ano depois de editar, com os seus Innocent Criminals, o álbum Call It What It Is.

Os bilhetes para o espetáculo, anunciado pela promotora como "único e exclusivo", são hoje colocados à venda - preços ainda não são conhecidos - e o início está marcado para as 21h30.