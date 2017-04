A discografia de Jay-Z foi, esta semana, retirada do Spotify. Os motivos para tal não são claros, mas a plataforma de streaming confirmou já que tal se deveu a um pedido expresso do artista.

Neste momento, apenas as suas colaborações com outros músicos, como Kanye West, podem ser ouvidas através do Spotify. A Apple Music continua a deter alguns discos de Jay-Z, mas faltam, por exemplo, os três volumes da série The Blueprint.

A única plataforma de streaming que oferece a possibilidade de escutar toda a música de Jay-Z passa a ser, assim, o Tidal - que é detida pelo próprio rapper.