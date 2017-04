Na passada sexta-feira, os Pearl Jam foram induzidos no chamado "corredor da fama" do rock n' roll, lado a lado com nomes como os Yes e Tupac Shakur, entre outros.

O baixista do grupo, Jeff Ament, aproveitou no entanto esta homenagem para dar um "recado" à organização do evento, lembrando-os de que existem muitas outras bandas - algumas tendo inspirado fortemente os Pearl Jam - que ainda não estão no Hall of Fame.

Ament usou não só uma t-shirt com os nomes dessas mesmas bandas e artistas, como também os lembrou no seu discurso: "É uma honra fazer parte de um clube que inclui muitos dos nossos heróis, como o Neil [Young], os Clash, os [Led] Zeppelin, mas a verdade é que fomos influenciados por bandas que não estão [no Hall of Fame], disse.

Na t-shirt de Ament podem ler-se os nomes de artistas como os Sonic Youth, Motörhead, Slayer, Brian Eno, Nine Inch Nails e PJ Harvey, entre muitos outros. Veja-a aqui: