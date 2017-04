27 anos após a sua formação, os Pearl Jam chegaram ao "Corredor da Fama" do Rock n' Roll. A banda norte-americana foi, ontem à noite, adicionada a este grupo restrito e que homenageia aqueles que mais influenciaram o género.

A sua apresentação esteve a cargo de David Letterman, que substituiu Neil Young como mestre de cerimónias dos Pearl Jam, devido a doença deste. O antigo apresentador de televisão aproveitou para falar da sua relação pessoal com a música do grupo.

"[Ten] tinha uma fúria que apelava a miúdos de 20 anos, alienados, desempregados e esquecidos. Eu tinha quase 50 e até eu fiquei furioso [ao ouvi-lo]", brincou. Letterman revelou, ainda, que as razões para apresentar os Pearl Jam eram (também) pessoais, já que Eddie Vedder havia oferecido, pessoalmente, uma guitarra ao seu filho.

Já Eddie Vedder, no seu discurso, mandou algumas "farpas" a Donald Trump: "as alterações climáticas existem. Isto não são fake news. As gerações futuras não poderão olhar para trás e perguntar 'como é que isto foi possível?'".

A cerimónia de ontem, que teve lugar no Barclays Center, em Brooklyn, homenageou não só os Pearl Jam como também Joan Baez, Tupac Shakur, ELO, Yes e Journey, para além de ter atribuído um Prémio de Excelência Musical a Nile Rodgers, guitarrista dos Chic.

