Frank Ocean tem aproveitado o seu programa de rádio na Beats 1 para partilhar temas novos seus. Depois de "Chanel", há cerca de um mês, o músico mostrou agora "Biking".

O tema foi incluído na última emissão do programa blonded RADIO, e conta com duas colaborações de peso: Jay-Z e Tyler, the Creator, seu antigo parceiro no coletivo Odd Future.

Não se sabe, para já, se "Biking" fará parte de algum álbum futuro, tendo a canção sido disponibilizada através do Soundcloud. Ouça aqui: