No próximo mês de maio, o Theatro Circo de Braga recebe quatro espetáculos de artistas internacionais, no âmbito da primeira edição do festival Respira!.



O evento tem como mote “o piano como pulmão” e contará com concertos do londrino Douglas Dare, pela primeira vez em Portugal (dia 12 de maio); do consagrado Wim Mertens (13 de maio), dos Dakota Suite de Chris Hooson, acompanhado pelo pianista Quentin Sirjack (20 de maio) e pelo canadiano Rufus Wainwright (31 de maio).

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros (Douglas Dare e Dakota Suite); entre 10 euros e 20 euros (Wim Mertens) e entre 15 e 30 euros (Rufus Wainwright) e já estão à venda, nas bilheteiras do Theatro Circo e outros locais habituais.