Os Queens of the Stone Age estão a preparar-se para editar um novo álbum de estúdio, o sucessor de ...Like Clockwork, editado em 2013.

A banda norte-americana partilhou, recentemente, uma imagem misteriosa, que mostra uma nova versão do seu logótipo com a legenda "chega [em breve]: TwentyFive".

Para já, não se sabe se este TwentyFive é o título do álbum, de uma canção ou, simplesmente, a data em que o primeiro será editado.