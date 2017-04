Desengane-se quem pensava que ia assistir a um concerto de jazz. Com uma imagem alusiva a Stripped (último álbum da cantora e primeiro a investir neste registo) como pano de fundo e palco preparado para receber instrumentistas típicos deste estilo musical, tudo faria prever que assim fosse, mas Macy Gray não esqueceu as origens e deu um espetáculo que aliou o jazz ao soul e ao R&B e ofereceu também uns pozinhos de reggae e prestações do teclista quase no campo da eletrónica.

A voz rouca, imponente e assertiva da artista americana dispensa apresentações e, se o público que enchia a sala o notou de imediato, Macy Gray também estava consciente disso. Ainda antes do início do concerto, já alguns fãs gritavam “Macy, we love you!”. Tinham a lição bem estudada e sabiam o que os esperava.

Com um vestido preto até aos pés e saltos altos, foi com “Relating to a Psychopath”, tema ritmado e irreverente do seu segundo álbum, que Macy Gray subiu ao palco para dançar e acompanhar quatro músicos que já tinham dado a cara e mostrado o seu talento irrepreensível no baixo, bateria, saxofone e teclas.

Continuou com músicas dos seus primeiros trabalhos, em versões claramente mais jazzísticas do que as gravadas nos álbuns, e chegou o momento das apresentações e dois dedos de conversa com o público. De um ambiente tipicamente caraterístico de um concerto de jazz (já que Macy Gray apresentou, um a um, os instrumentistas que lhe respondiam com um pequeno solo), passou-se para um outro registo: uma versão calma de “Creep”, dos Radiohead, sem rock e os grandes crescendos vocais do original, mas que foi acompanhada pela plateia do início ao fim. Antes, a cantora de Ohio quis conhecer a assistência e, depois de pedir alguma luz para poder ver as caras dos fãs, pediu a todos eles que gritassem o seu nome até se fazerem ouvir no palco. Macy Gray pediu e o público cumpriu, recebendo um sorridente “Nice to meet you” como resposta.

Depois de temas contagiantes como “Annabelle” ou “She Ain’t Right For You”, chegou a altura de um novo diálogo, desta vez mais emotivo. Depois de ponderar, em conjunto, sobre temas como o amor, sexo e dinheiro, a mensagem de Macy Gray foi clara: para ela, o melhor do mundo é a liberdade. Entre euforia e muitos aplausos, todos acederam ao pedido da cantora, saltaram das cadeiras e fizeram a festa ao som da enérgica “Sexual Revolution”, com passagens fugazes por “Do Ya Think I’m Sexy” de Rod Stewart.

O caminho estava então aberto para o tema que todos conheciam quase de cor: o hit de 1999 “I Try”, apresentado numa versão cantada a meias entre Macy Gray, o saxofonista e o público, que terminou com o reggae de “Everything’s Gonna Be Alright” de Bob Marley.

Para a despedida, Macy Gray guardou as baladas. O concerto terminou ao som de “The Heart” e “My Way” que, sendo registos mais calmos, deixaram a cantora, agora vestida de dourado, cumprimentar quase todos os fãs presentes na primeira fila.

Texto: Maria Dourado

Fotos: Rita Carmo