Os LCD Soundsystem dão hoje início a uma série de cinco noites de concertos na Brooklyn Steel, sala de espetáculos da cidade norte-americana com o mesmo nome, e anunciaram que irão tocar temas novos.

Um poster colocado à entrada da sala confirma-o, e faz igualmente um apelo aos fãs, para que não filmem a banda durante os concertos.

"Não filmem as canções antigas - já fizemos um filme com elas e não terão melhor ângulo com o vosso iPhone que o Spike Jonze [realizador] teve com a câmara dele", começa por dizer esta nota.

"Não filmem as canções novas. Seria um soco no estômago em todas as pessoas que trabalharam no duro, nos últimos 18 meses, para editar estas canções da forma que queremos que sejam editadas", conclui.

Os LCD Soundsystem estão neste momento a trabalhar no seu novo álbum de estúdio, o primeiro após o regresso da banda, cinco anos depois de terem anunciado o fim. Prevê-se que este disco seja editado mais para o final do ano, através da Columbia.