Jorge Palma atua no EDP Cool Jazz a 25 de julho.

O músico português atua nos Jardins do Marquês de Pombal na mesma noite que o britânico Jake Bugg.

Ao festival de Oeiras, Jorge Palma levará o espetáculo baseado no disco Só, concebido a propósito dos 25 anos do álbum.

Os bilhetes custam 39 euros.

No final do ano passado, o autor de "Estrela do Mar" levou este espetáculo, com um trabalho vídeo de André Tentugal, a salas selecionadas como o Centro Cultural de Belém, a Casa da Música, o Convento São Francisco e o Teatro das Figuras.

Recorde aqui a reportagem do concerto no CCB, em Lisboa.

EDP COOL JAZZ



The Pretenders

19 de julho, Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 25 euros e 65 euros



Maceo Parker

20 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Entre 25 euros e 45 euros



Maria Gadú

23 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

Entre 35 euros e 50 euros



Jake Bugg e Jorge Palma

25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

30 euros



Jamie Lidell

26 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Dos 25 euros aos 45 euros



Jamie Cullum

Luísa Sobral

29 de julho no Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 23 euros e 65 euros