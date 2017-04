Um representante de Neil Young afirmou, em declarações à Pitchfork, que o estado de saúde do músico "não é grave".

O mesmo representante não revelou, no entanto, de que doença padece Young, que foi forçado a cancelar a sua presença na cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame, que se realiza esta noite.

O músico canadiano deveria ter induzido os Pearl Jam, com quem já tocou, mas acabou por ter de ser substituído pelo antigo apresentador de televisão, David Letterman.

Para além dos Pearl Jam, também Tupac Shakur, Joan Baz, Yes, ELO e Journey irão entrar, esta noite, no "corredor da fama" do rock n' roll.