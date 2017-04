Durante uma entrevista com Zane Lowe, na rádio Beats 1, Damon Albarn lançou um desafio, no mínimo, inusitado a Drake: o líder dos Blur e dos Gorillaz quer vencer o rapper numa partida de ténis de mesa.

"Quero jogar contra o Drake. É uma batalha e eu estou pronto. Drake, vem apanhar-me", afirmou, numa conversa que teve como mote a apresentação de um novo single dos Gorillaz, "Let Me Out", com a colaboração de Pusha T e Mavis Staples.

Albarn já havia desafiado, precisamente, Pusha T, que acabou por perder a partida. "Estou irritadíssimo. Ele deu cabo de mim no ténis de mesa. Estou muito chateado, odeio perder", afirmou o rapper.

Já Mavis Staples aproveitou a deixa para, também ela, desafiar os presentes: a cantora afirma ter técnicas "da velha guarda".