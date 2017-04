No que depender dos seus fãs, Chance The Rapper poderá vir a ser o próximo "mayor" de Chicago. As eleições serão apenas em fevereiro de 2019 e o artista não formalizou a sua candidatura. No entanto, já tem um grupo organizado para a apoiar.

Envolvido recentemente em várias ações de solidariedade a favor das escolas públicas da sua cidade natal, Chance The Rapper é agora apontado por alguns dos seus fãs como um possível sucessor de Rahm Emanuel, que ocupa o cargo desde 2011.

Para incentivar a candidatura do rapper, este grupo de apoiantes criou um website. O título escolhido para esta campanha, que funciona como uma espécie de petição de promoção da candidatura do artista americano ao cargo, é inspirado em "Somewhere In Paradise", tema escrito pelo rapper em 2015 e que tem na letra citações como "They say I'm savin' my city, say I'm stayin' for good / They screamin', "Chano for mayor," I'm thinkin' maybe I should".

Segundo o TMZ, quem também apoia a eventual candidatura do músico é Drake. Questionado sobre se Chance The Rapper seria ou não um bom "mayor" para a cidade de Chicago, o canadiano respondeu "Sim, é". No Twitter, "Chano" já reagiu, agradecendo.

MD