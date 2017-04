O projeto Beak>, um dos principais destaques da programação da edição deste ano do festival açoriano Tremor, dá como cancelado o concerto de amanhã em Ponta Delgada.

No Facebook, numa mensagem também partilhada pela página do festival, Geoff Barrow explica o cancelamento: "houve uma grande confusão com o agente de viagens do festival e com a nossa reserva de hoje. Estivemos no aeroporto toda a manhã a tentar resolver esta barafunda, mas não há voos disponíveis para nos levar, a tempo, ao festival".

Barrow, também membro dos Portishead, afirma estar "desalentado por não tocar amanhã". "Era algo que queríamos mesmo fazer, mas a culpa não é nossa", acrescenta.

O Tremor começou na passada terça-feira e prolonga-se até amanhã. Estão previstos concertos de Mão Morta, Bonga e Drinks, entre outros.