A visita recente dos Guns N' Roses ao Dubai sofreu um pequeno percalço - que foi prontamente resolvido por um fã da banda.

A história é contada por "Zainal", pseudónimo do fã em questão, que a revelou no Reddit. O caso remontará ao pasado dia 3 de março, data do concerto da banda norte-americana naquela cidade.

"Eu estava atrasado e havia muito trânsito. As pessoas pararam os carros [na estrada], saíram dos táxis e caminharam em direção [ao local do] concerto. E nós decidimos cortar caminho pelo deserto até lá", começa por explicar.

"Quando chegámos à entrada do deserto, houve um tipo enorme que nos parou para deixar passar duas carrinhas. Ao chegarmos perto da entrada [da Autism Rocks Arena, onde se deu o espetáculo], uma das carrinhas ficou presa na areia, e os passageiros da outra saíram para ajudar".

"Estávamos prestes a ultrapassar quando o mesmo tipo nos pede para parar outra vez e diz: 'temos o Axl Rose naquela carrinha. Podem levá-lo ao concerto?'. Nem queríamos acreditar".

"Depois chegou outro tipo, num Land Cruiser, que levou o Axl e a equipa dele (sem a banda), e nós levámos o manager. Guiámos até aos bastidores e ofereceram-nos passes de acesso livre, e vimos o concerto mesmo em frente ao palco. Foi de loucos", concluiu.

"Zainal" comprovou a veracidade da história através de uma fotografia, na qual se pode ver Axl Rose no meio do deserto do Dubai. Confira: