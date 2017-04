Já é conhecido o primeiro single daquele que será o álbum de estreia de Harry Styles, dos One Direction.

Escrito e produzido em parceria com Jeff Bhasker, que já trabalhou com artistas como Kanye West, Jay-Z e Mark Ronson, "Sign of the Times" foi apresentado esta manhã, em primeira mão, na BBC Radio 1.

Ouça aqui:

"Este é o tema de que mais me orgulho", disse Styles sobre a canção, à BBC. Sobre as restantes faixas que irão fazer parte do novo álbum, o artista inglês revelou apenas que já mostrou algumas delas a Ed Sheeran.

O vídeo sai ainda este mês e, até agora, sabe-se que parte das gravações foi realizada num helicóptero.

MD