Rui Veloso vai dar um concerto com Shirley King, filha de B.B. King, no Porto Blues Fest, festival que acontece a 26 e 27 de maio nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

Com este concerto, o músico português e a cantora norte-americana propõem-se a homenagear o histórico bluesman.

Pela Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal passarão também, no dia 26 de maio, os portugueses Delta Blues Riders, banda inspirada pelo Delta do Mississipi e pela estrada Interstate 55, que une Nova Orleães a Chicago; e o britânico Julian Burdock (voz, guitarra) e o espanhol Danny del Toro (harmónica).

A 27 de maio, é a vez do concerto de Rui Veloso e Shirley King.

Recorde-se que Rui Veloso atuou com B.B. King em 1990, no Casino do Estoril.

O concerto começa às 22h de 27 de maio e os bilhetes, já à venda, custam 25 euros (passe de dois dias).