A mãe de Dave Grohl vai lançar um livro. Intitulada From Cadle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars, a obra de Virginia Grohl, com prefácio escrito pelo filho, é o resultado das entrevistas que fez às mães de 18 estrelas da música. Entre elas, contam-se as progenitoras de Geddy Lee (Rush), Mike D (Beastie Boys) e Amy Winehouse.

No prefácio, Dave Grohl destaca a entrevista de Janis Winehouse, mãe de Amy, ao escrever "A história da Amy Winehouse é-me muito próxima, dado que há bastantes semelhanças entre ela e o Kurt [Cobain]".

Na conta de Twitter dos Foo Fighters, pode ler-se também um depoimento de Grohl, ilustrado por uma fotografia de infância com a mãe.

Sobre o livro, com lançamento marcado para o próximo dia 18, a mãe do vocalista dos Foo Fighters declarou à Rolling Stone que "todas elas [as entrevistadas] me disseram que não havia nada de interessante para contar sobre elas para além das histórias dos seus filhos, e isso revelou-se totalmente falso".

Nesta obra, Virginia testemunha ainda sobre o filho, escrevendo "eu nunca tive que lhe dizer que me deveria agradecer mesmo quando jantávamos apenas manteiga de amendoim e gelatina. Ele agradecia-me sempre".

Na página de Twitter que promove o livro, pode ver-se uma outra fotografia pessoal de Virginia e Dave Grohl.

MD