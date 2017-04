Neil Young já não irá apresentar os Pearl Jam quando estes forem induzidos no Rock and Roll Hall of Fame, esta sexta-feira.

O músico canadiano foi forçado a cancelar a sua aparição na cerimónia devido a doença, tendo sido substituído pelo antigo apresentador de televisão David Letterman.

A doença de Young não foi, no entanto, revelada. Através das redes sociais, a organização do Rock and Roll Hall of Fame mostrou-se "excitada" com a anuência de Letterman.

Neil Young e os Pearl Jam criaram, já, muita história juntos. Não só são os segundos influenciados pelo primeiro, como ainda partilharam o palco algumas vezes, a mais marcante nos MTV Video Music Awards de 1993, onde interpretaram "Rockin’ In The Free World".

Para além dos Pearl Jam, também Joan Baez, Yes, Electric Light Orchestra, Journey e Tupac Shakur serão induzidos no "corredor da fama" do rock.